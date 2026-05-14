Grégory Lorenzi à l’OM : le grand saut

Après dix ans au Stade brestois, le directeur sportif Grégory Lorenzi met les voiles et va découvrir une autre dimension avec l’Olympique de Marseille. Travailleur acharné, le Corse a su imposer sa patte et sa rigueur dans le Finistère pour écrire les plus belles pages de l’histoire du club breton. Mais quelle est sa méthode et a-t-elle des chances de fonctionner dans la cité phocéenne ?

« Aujourd’hui, je souhaite simplement lui dire merci. Merci pour son engagement, son soutien et tout ce que nous avons construit ensemble pour le Stade brestois. Merci pour toutes ces émotions vécues au fil des années et pour cette aventure exceptionnelle. » Ces lignes écrites par Denis Le Saint, le président du SB29, au moment d’officialiser dans un communiqué le départ de Grégory Lorenzi, montrent la trace laissée par l’ancien défenseur dans l’histoire du club finistérien. Comme cela ne suffisait pas, le dirigeant a été fait citoyen d’honneur de la ville de Brest mercredi par Stéphane Roudaut avant le coup d’envoi de la rencontre face à Strasbourg (1-2). Sollicité depuis des années par plusieurs clubs de l’élite, Lorenzi va enfin quitter la cité du Ponant pour vraisemblablement devenir le prochain directeur sportif de l’Olympique de Marseille. Un bond de géant dans sa carrière qu’il doit en grande partie à sa méthode de travail.

Le magnifique hommage du @SB29 pour Grégory Lorenzi 😍 🔜 Direction l'@OM_Officiel pour le directeur sportif brestois ?#SB29RCSA pic.twitter.com/v6F6uFOoPz…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com