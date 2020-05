Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grégory Coupet quitte l'OL Reuters • 20/05/2020 à 21:48









par Matthieu Cointe (iDalgo) Grégory Coupet n'est plus l'entraîneur des gardiens de l'Olympique Lyonnais. L'ancien international français a annoncé aujourd'hui que son contrat ne sera pas renouvelé, faute d'accord avec sa direction. Ex-joueur de l'institution, il avait disputé 519 matches et remporté sept titres de champion de France sous le maillot lyonnais. En poste depuis 2018, il avait notamment épaulé Anthony Lopes, Ciprian Tatarusanu ou encore Mathieu Gorgelin dans leur progression. Séduit par le projet d'Olivier Delcourt, il intègre le staff de Dijon pour y officier en tant qu'entraîneur des gardiens à partir de la saison prochaine. Grégory Coupet a signé son contrat pour une durée de deux ans. Son remplaçant à l'OL n'est pas encore connu.

