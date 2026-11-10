Grégoire Margotton garde un souvenir amer de France-Argentine 2022

En première ligne. Grégoire Margotton sait de quoi il parle lorsqu’il faut évoquer le regret provoqué par l a défaite des Bleus en finale du Mondial 2022 (3-3, 4-2 tab). Presque quatre ans plus tard, la voix du foot sur TF1 est revenue sur cet épisode marquant dans sa carrière de commentateur, en s’adonnant à une comparaison historique.

« Ce match a rejoint ce que j’ai vécu comme spectateur en 1982 pour France-RFA à Séville . Après, il faut essayer d’atteindre l’équilibre entre la conscience permanente et le lâcher-prise. Il faut être disponible pour son émotion. Il y a aussi une musicalité du commentaire, un rythme à garder et qui peut changer quand on arrive dans les trente derniers mètres. C’est aussi ça qui fait la musique du match » , a déclaré l’acolyte de Lizarazu au cours de la cinquième édition de Demain le Sport , une table ronde durant laquelle le journaliste était interrogé sur l’art du récit médiatique. …

MB pour SOFOOT.com