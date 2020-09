Grégoire Amiot : "Lenglet, c'était la force tranquille"

Il y a dix ans, Grégoire Amiot formait la charnière centrale des Bleuets avec Clément Lenglet. Aujourd'hui, il vient de s'installer à Falkenberg et dans son club de D1 suédoise. En attendant de trouver un plan pour regarder Suède-France ce samedi, le défenseur évoque son parcours, entre les couloirs de la Beaujoire, ses heures de LV1 anglais et les randonnées autour de Bourg-en-Bresse.

"On jouait côte à côte avec Clément Lenglet. Deux défenseurs central gaucher associés, c'est très rare chez les jeunes. On alternait : une fois je prenais l'axe droit, l'autre l'axe gauche."

Franchement, ce match a très peu d'écho ici. On en a parlé rapidement ce matin dans le vestiaire avec mes coéquipiers, ça chambrait un petit peu. Mais sinon, à Falkenberg, je ne sens pas d'effervescence particulière.Parmi ceux-là, il n'y a qu'avec Clément que j'ai gardé contact. C'est un super mec, très disponible. Les autres, si on se croise, on peut se dire bonjour et discuter, mais rien de plus. Ils ont leur vie et je suppose qu'ils sont occupés en ce moment. À l'époque, ces mecs étaient tous au-dessus du lot, avec un talent indéniable. Tu le vois tout de suite.Oui, oui. Tu peux deviner qui va exploser. Mais s'ils en sont là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ils ont trouvé les ressources mentales, fait les choix et les sacrifices qu'il fallait. En U18, Rabiot commençait à jouer avec les pros du PSG et il était au-dessus. Martial, tu lui filais le ballon, il faisait toujours la différence. Maignan, ça a toujours été un leader, un fort caractère et une grosse présence. Lenglet, lui, c'était la force tranquille, le mec tout le temps bon et qui a passé les étapes les unes après les autres. Nancy, Séville, le Barça, Équipe de France : difficile de faire plus linéaire.