Greg Vanney, un Américain à Bastia

Pour la troisième fois en quatre ans, Greg Vanney va disputer ce dimanche une finale de MLS avec Toronto. Sur son CV de joueur, une ligne interpelle entre Los Angeles Galaxy et FC Dallas : trois saisons au SC Bastia. Récit d'une aventure américaine en Corse.

Nouzaret : " Si Garcia a des résultats, ils arrêteront de l'emmerder "

Lost in translation

Au mercato hivernal de la saison 2001-2002, le Sporting Club de Bastia obtient trois renforts improbables. Il y a le Croate Danijel Popovi?, prêté par le Vukovar '91. L'attaquant disputera seulement un match, il rentre au pays à la fin de la saison et décède tragiquement dans un accident de la route quelques semaines plus tard, à l'âge de 20 ans. La deuxième recrue est un autre attaquant : Ishmael Addo ; fait d'armes : meilleur buteur de la Coupe du monde des moins de 17 ans 1999. Mais le Ghanéen n'apparaîtra qu'à deux reprises avec Bastia. Encore un fiasco. La troisième recrue ? Greg Vanney, un latéral gauche, qui arrive en provenance de Los Angeles. L'Américain va rester trois ans en Corse, où il jouera une soixantaine de matchs de Ligue 1 avec le Sporting. Pas mal pour un mec qui venait d'un championnat deultra mineur à l'époque." Robert Nouzaret a la mémoire qui flanche, pourtant, c'est bien lui l'entraîneur du SCB quand le natif de South Boston, Virginie, débarque en janvier 2002. Il faut dire que Vanney est du genre à se fondre dans le décor. "", expose Ali Boumnijel, qui a partagé le vestiaire bastiais avec Vanney pendant un an et demi. Au-delà de la personnalité discrète du bonhomme, c'est surtout la barrière de la langue qui bloquait les échanges lors des premiers mois.Tony Vairelles, qui l'avait à la bonne, rembobine : "" Un dîner Lire la suite de l'article sur SoFoot.com