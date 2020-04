Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Greg Van Avermaet remporte un Tour des Flandres virtuel Reuters • 05/04/2020 à 19:42









Greg Van Avermaet remporte un Tour des Flandres virtuel par Julien Veyre (iDalgo) Greg Van Avermaet (CCC Team) a remporté la première course cycliste virtuelle ce dimanche 5 avril. En raison de l'épidémie du Covid-19, le Tour des Flandres ne pouvait avoir lieu et à défaut 13 coureurs professionnels ont participé à une course en ligne simulant les 32 derniers kilomètres de l'épreuve belge. Sur home-trainer, les cyclistes ont défié des difficultés équivalentes à celles du Vieux Quaremont et du Paterberg. Le champion olympique s'impose sur cette épreuve en devançant Oliver Naesen (AG2R-La Mondiale) et Nicholas Roche (Sunweb). Expérimenté, Greg Van Avermaet connait parfaitement cette épreuve où il compte jusqu'ici 3 podiums sur le véritable Tour des Flandres (2e en 2014 et 2017 et 3e en 2015). Avec ce succès, il ajoute une ligne plutôt atypique à son palmarès.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.