Grèce : mort de l'ancien Premier ministre Costas Simitis, le "modernisateur"

Le Premier ministre Costas Simitis lors d'une conférence de presse à Athènes, le 3 décembre 2003 ( AFP / ARIS MESSINIS )

L'ancien Premier ministre grec Costas Simitis, considéré comme un "modernisateur" dans la classe politique grecque, est décédé dimanche à l'âge de 88 ans, a annoncé la télévision publique Ertnews.

Il ne souffrait pas de problème de santé particulier.

Costas Simitis était l'un des fondateurs du Pasok ("Mouvement socialiste panhellénique"), le parti socialiste, créé en 1974 juste après la chute de la dictature des colonels. Il fut l'une des figures du courant rénovateur du Pasok.

Il avait succédé à Andreas Papandréou, le chef historique du parti, et été Premier ministre de 1996 à 2004.

Il fut notamment l'architecte de l'entrée de la Grèce dans l'euro en 2001.

"La modernisation n'a pas de date d'expiration", déclarait M. Simitis. "C'est un processus continu, basé sur les valeurs de démocratie, de justice et de développement constant du potentiel des individus", ajoutait-il.

M. Simitis avait fait des études de droit et d'économie en Allemagne et en Angleterre, où il avait rencontré sa future épouse avec qui il a eu deux filles.

Dans un communiqué dimanche, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a fait part de sa tristesse après le décès de M. Simitis, et rendu hommage à "un adversaire politique noble et méritant qui a accompagné la Grèce dans ses grandes étapes nationales : l'entrée dans la zone euro et l'adoption de l'euro et l'entrée de Chypre dans l'Europe".

"Une personnalité, qui, incontestablement, a marqué de son empreinte le développement de notre pays, durant ces dernières dizaines d'années", a souligné le Premier ministre, estimant que Costas Simitis tient une "place spéciale dans la mémoire et l'histoire" de la Grèce.