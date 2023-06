Grèce: Mitsotakis commence un deuxième mandat sous le signe des réformes

Le conservateur grec Kyriakos Mitsotakis commence lundi son deuxième mandat de Premier ministre avec la promesse d'accélérer les réformes pour transformer la Grèce, au lendemain sa victoire à la majorité absolue décrochée par la droite lors des élections législatives.

Le dirigeant de Nouvelle-Démocratie (ND), qui a dû abandonner son fauteuil de Premier ministre durant quelques semaines, doit prêter serment en milieu de journée pour un deuxième mandat de quatre ans avant de constituer son nouveau gouvernement.

Dimanche, son parti s'est adjugé 40,56% des suffrages à l'issue du second scrutin en cinq semaines. Il décroche ainsi la majorité absolue qu'il souhaitait pour gouverner sans devoir nouer d'alliance avec un autre parti.

La droite réalise un meilleur score qu'il y a quatre ans quand elle avait accédé au pouvoir avec 39,85% des suffrages et l'une de ses meilleures performances depuis le rétablissement de la démocratie en 1974.

Dans le nouveau parlement, elle disposera de 158 sièges sur 300.

Kyriakos Mitsotakis a donc réussi son pari, lui qui, malgré une première victoire lors des élections législatives du 21 mai, avait réclamé de nouvelles élections pour s'assurer une majorité absolue.

Devant ses troupes en liesse à Athènes dimanche soir, le dirigeant de 55 ans a assuré disposer d'un "mandat fort" qui va lui permettre d'accélérer "les grands changements" dont a besoin la Grèce.

"Les réformes majeures avanceront rapidement", a-t-il martelé, affirmant avoir des objectifs "ambitieux" pour ses quatre prochaines années.

Hausse des salaires, embauches de personnel médical et de médecins dans les hôpitaux publics en déficit chronique, lutte contre les inégalités, les chantiers du prochain chef de gouvernement seront nombreux.

Car si l'économie grecque a repris des couleurs durant le premier mandat de la droite grâce notamment à une envolée du tourisme, les Grecs continuent de souffrir de la cherté de la vie et de bas salaires.

Et avec cette large victoire, l'ancien étudiant d'Harvard, issu d'une longue lignée de responsables politiques, peut désormais revendiquer un rôle majeur au sein de la droite européenne emmenée par l'Allemand Manfred Weber, patron du Parti populaire européen (PPE), dont il est un proche.

Alexis Tsipras, leader of the leftist coalition Syriza, gives a press statement at the party headquarters following general eelctions in Athens, on June 25, 2023. Greek voters headed to the polls again on June 25 in an election where the conservative front-runner is seeking a second term and an absolute parliamentary majority to form a "stable government". In an election one month prior, his party fell short of five seats in parliament to be able to form a single-party government. ( POOL / Angelos Tzortzinis )