Grèce-Les corps de 14 migrants ont été repêchés au large de la Crète - garde-côtes

(Bilan actualisé)

Quatorze migrants ont trouvé la mort en tentant de gagner l'île grecque de Crète sur une embarcation de fortune, ont déclaré lundi les garde-côtes du pays, un deuxième drame de ce type en quelques jours.

Treize personnes ont été trouvées mortes sur le bateau, signalé aux garde-côtes par lundi matin un cargo battant pavillon marocain et une quatorzième est décédée à l'hôpital. Dix-huit personnes ont survécu.

Le cargo avait aperçu l'embarcation à environ quinze milles marins (28 kilomètres) au large du port de Kaloi Limenes, dans le sud de la Crète. Les garde-côtes ont déclaré avoir ramené les survivants et les corps à terre.

Les causes du décès n’ont pas été établies à ce stade, mais les autorités grecques ont expliqué que le bateau avait peut-être passé plusieurs jours en mer, peinant à atteindre la côte en raison de vents violents.

"Nous les avons trouvés (les survivants) en train de grelotter de froid", a déclaré un représentant des garde-côtes, s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

Samedi, toujours au large de la Crète, les garde-côtes ont repêché huit corps et secouru 28 migrants originaires du Soudan. Lors de trois autres interventions effectuées ce lundi, les garde-côtes ont secouru 187 migrants supplémentaires.

(Renee Maltezou et Angeliki Koutantoun, avec la contribution de Lefteris Papadimas; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)