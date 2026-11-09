Grèce-Les corps de 13 migrants ont été repêchés au large de la Crète - garde-côtes

Les garde-côtes grecs ont déclaré avoir retrouvé les corps de 13 migrants décédés et avoir secouru18 survivants d'un bateau qui avait été repéré lundi matin par un porte-conteneurs, au large de la Crète.

Le cargo, battant pavillon marocain, a aperçu l'embarcation à environ quinze milles marins (28 kilomètres) au large du port de Kaloi Limenes. Les garde-côtes ont déclaré avoir ramené les survivants et les corps à terre.

Une des quatre personnes transportées à l'hôpital y est décédée, selon un responsable des garde-côtes. Les autres seront conduits dans un centre d’accueil pour migrants sur l'île de Crète.

Les causes du décès n’ont pas été établies à ce stade, mais les autorités grecques ont expliqué que le bateau avait peut-être passé plusieurs jours en mer, peinant à atteindre la côte en raison de vents violents.

"Nous les avons trouvés (les survivants) en train de grelotter de froid", a déclaré un représentant des garde-côtes, s'exprimant sous couvert de l'anonymat.

Une photo de l'agence Reuters montrait un corps enveloppé dans un sac noir débarqué au port d'Agia Galini.

Les quatre survivants emmenés à l'hôpital comprenaient un nourrisson, a dit un deuxième responsable de la garde côtière à Reuters, ajoutant que les autres survivants seraient emmenés dans un centre pour migrants en Crète.

Le même jour, les garde-côtes ont secouru 187 migrants supplémentaires lors de trois autres incidents au large de l'île.

(Renee Maltezou et Angeliki Koutantoun, avec la contribution de Lefteris Papadimas; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)