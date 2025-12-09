Grèce: les agriculteurs en colère maintiennent la pression

Des agriculteurs grecs en colère bloquent une autoroute près de la ville de Karditsa, dans le centre du pays, le 8 décembre 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )

Les agriculteurs en colère ont maintenu la pression sur le gouvernement grec mardi en poursuivant leurs barrages avec plus de 20.000 tracteurs sur les routes du pays après l'occupation des aéroports internationaux de l'île de Crète.

"Plus de 20.000 tracteurs" sont actuellement déployés sur les principales routes de Grèce, a affirmé à l'AFP Sokratis Alifteiras, vice-président de la Fédération des associations agricoles de Larissa (centre).

"Aujourd’hui, il existe 55 points de blocage dans tout le pays", a-t-il ajouté.

Dans toute la Grèce, éleveurs et agriculteurs réclament le versement de subventions européennes, retardé par un vaste scandale de fraude à ces aides de l'Union européenne qui éclabousse le pays, et tout particulièrement la Crète (sud), depuis le printemps.

Sur cette île, l'aéroport international d'Héraklion a pu reprendre ses opérations mardi matin après avoir été occupé par des dizaines d'agriculteurs, ce qui a entraîné des annulations et retards lundi et mardi matin.

"Le trafic à l'aéroport de Héraklion est rétabli depuis 10h00 (08h00 GMT, ndlr), les agriculteurs ont quitté les lieux pour participer à une assemblée générale", a indiqué à l'AFP une source aéroportuaire.

Plus d'une vingtaine de vols au départ et à destination de l'aéroport d'Héraklion, chef-lieu de l'île, qui accueille durant la saison touristique des centaines de milliers de vacanciers, ont été annulés ou retardés lundi, selon la même source.

L'aéroport de La Canée, plus à l'ouest, opérait également normalement après des perturbations lundi.

Des renforts de police ont été envoyés depuis Athènes, selon la télévision publique ERT, après les heurts lundi entre agriculteurs et policiers sur la plus grande île de Grèce.

Les agriculteurs manifestent leur colère depuis la fin novembre et l'autoroute Athènes-Thessalonique est fermée sur certaines portions, selon une porte-parole de la police à l'AFP. Les véhicules sont redirigés sur des routes parallèles.

A Karditsa (nord), au coeur de la principale région agricole, l'autoroute était aussi entièrement bloquée par des centaines de tracteurs, selon des images de l'AFPTV.

"Si le gouvernement grec veut vraiment punir ceux qui ont volé (dans le scandale des subventions européennes, ndlr), il doit leur reprendre l'argent et le donner aux vrais agriculteurs", a jugé auprès de l'AFP Kostas Tsoukalas, un producteur de coton de 47 ans, sur un barrage près de Karditsa.

"Tous ceux qui ont volé doivent aller en prison", a-t-il ajouté.

- Mitsokakis "ouvert au dialogue" -

Un agriculteur attend parmi les tracteurs qui bloquent en signe de protestation une autoroute près de la ville de Karditsa, dans le centre de la Grèce, le 8 décembre 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )

Les agriculteurs ont également décidé de bloquer le port de Volos, dans le centre du pays, mercredi, avec des agriculteurs et des éleveurs pour la mobilisation terrestre et des pêcheurs pour la mobilisation maritime, selon la même source.

Lundi, des dizaines d’agriculteurs avaient attaqué les forces antiémeutes à coups de pierres et de bâtons en Crète.

Le gouvernement a promis d’allouer des fonds supplémentaires aux agriculteurs qui subissent en outre cette année la faiblesse des prix de leurs produits, la hausse des coûts de l’énergie et une épidémie dévastatrice de variole ovine.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis, mis en difficulté par cette crise, a assuré que le gouvernement était ouvert au dialogue avec les représentants des agriculteurs, tout en les mettant en garde contre des protestations "aveugles".

Le scandale de détournement des aides agricoles européennes n'a cessé de prendre de l'ampleur depuis que le Parquet européen a annoncé en mai mener une enquête.

Selon les autorités grecques, ce sont plus de 30 millions d'euros de subventions de la PAC (Politique agricole commune) de l'UE qui auraient été détournés par des personnes réclamant une aide pour des terres qu'elles ne possédaient pas ou exagérant la taille de leurs troupeaux.

La procureure en chef du Parquet européen, Laura Kövesi, s'est engagée "à nettoyer les écuries d'Augias".