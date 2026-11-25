Les fonctionnaires grecs et des salariés du privé se sont mis en grève mercredi pour réclamer des augmentations salariales et de meilleurs services publics, perturbant les transports dans tout le pays avec la suspension de nombreux services.

Les liaisons par ferry vers les îles du pays ainsi que les services de métro ont été interrompus en début de journée, tandis que les vols ont été suspendus dans certains aéroports régionaux.

L'appel à la grève nationale, lancée par le plus grand syndicat du secteur public grec, l'ADEDY, vise à obtenir le rétablissement des primes annuelles supprimées pendant la crise de la dette grecque et une augmentation des dépenses dans les domaines de la santé et de l'éducation.

Les fonctionnaires, des enseignants aux médecins hospitaliers, doivent descendre dans les rues de la capitale Athènes ainsi que dans d'autres villes plus tard dans la journée pour manifester en soutien à ce mouvement de grève.

Cette mobilisation, la troisième en quelques semaines, coïncide avec une vague croissante de manifestations menées par la jeunesse à travers l'Europe contre la vétusté des établissements scolaires, la hausse des coûts du logement et la baisse du niveau de vie.

"Nous nous battons pour obtenir des augmentations salariales substantielles qui compenseront nos pertes de pouvoir d’achat", déclare l'ADEDY dans un communiqué.

"Nous ne ferons pas de compromis face à la hausse des prix, au gel des salaires, à la précarité énergétique et à l'état déplorable de la santé publique et de l'éducation."

La Grèce, l'un des pays les plus endettés de la zone euro, s'est fortement redressée après la crise de la dette de la zone euro de 2009-2012, qui avait entraîné une contraction de sa production et une forte baisse des salaires en échange de plans de sauvetage d'une valeur d'environ 280 milliards d’euros.

Les salaires ont augmenté et les impôts ont été réduits ces dernières années, mais de nombreux ménages ont dû faire face à la flambée des loyers et à la hausse du coût de la vie, aggravées par la hausse des prix des denrées alimentaires et de l'énergie liée aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.

Le gouvernement de centre-droit du Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a annoncé cette année des allègements fiscaux et des aides d'un montant d’environ 2,2 milliards d'euros afin de soutenir les personnes à faibles revenus et les retraités.

Il a promis une prime de Noël de 500 euros pour environ 700.000 fonctionnaires à partir de décembre 2027 et un salaire mensuel moyen de 1.800 euros en 2030 dans tous les secteurs, contre environ 1.400 euros actuellement.

(Rédigé par Angeliki Koutantou ; version française Etienne Breban, édité par)