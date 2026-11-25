Des milliers de Grecs sont descendus dans la rue mercredi tandis que les agents du secteur public et plusieurs syndicats du secteur privé observaient une grève nationale pour réclamer des hausses de salaires et de meilleurs services publics, perturbant les transports.

Les liaisons maritimes vers les îles ainsi que les services de métro tôt le matin et en soirée dans la capitale Athènes ont été suspendus, tandis que les vols dans certains aéroports régionaux étaient interrompus, les marins, les salariés des transports et des télécommunications participant au mouvement.

Cette mobilisation, appelée par l'Adedy, principale confédération syndicale du secteur public grec, vise à obtenir le rétablissement des primes annuelles supprimées pendant la crise de la dette grecque ainsi qu'une hausse des dépenses dans la santé et l'éducation.

Environ 15.000 personnes, des enseignants aux médecins hospitaliers en passant par les étudiants, ont manifesté pacifiquement à Athènes, selon la police grecque. Elles brandissaient des banderoles proclamant: "Nous en avons assez! Nous exigeons des augmentations!"

Des milliers d'autres personnes ont manifesté dans d'autres villes du pays.

Ce mouvement, le troisième en quelques semaines en Grèce, fait écho à une vague grandissante de manifestations menées par les jeunes à travers l'Europe contre la dégradation des infrastructures scolaires, la hausse des coûts du logement et le recul du niveau de vie.

La Grèce, l'un des pays les plus endettés de la zone euro, s'est fortement redressée après l'effondrement financier survenu au cours de la dernière décennie, grâce notamment à des plans de sauvetage d'environ 280 milliards d'euros.

Les salaires ont progressé et les impôts ont été réduits ces dernières années, mais de nombreux ménages peinent à faire face à l'envolée des loyers et du coût de la vie, aggravée par la hausse des prix de l'alimentation et de l'énergie liée aux guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.

"Aujourd'hui, les travailleurs des secteurs public et privé sont en grève parce qu'ils ne peuvent plus tolérer la situation: leurs salaires se sont appauvris, les agents publics n'ont pas perçu leurs primes de fin d'année depuis 16 ans et le coût de la vie a explosé", a déclaré Dimitris Aktipis, 50 ans, responsable du syndicat grec des enseignants du secondaire public.

DES MILLIARDS D'AIDES À L'APPROCHE DES ÉLECTIONS DU PRINTEMPS

Le gouvernement de centre droit de Kyriakos Mitsotakis, réélu en 2023 et qui doit affronter des élections nationales au printemps 2027, a annoncé cette année des allègements fiscaux et des aides représentant environ 2,2 milliards d'euros destinés à soutenir les bas revenus et les retraités.

Il a promis une prime de Noël de 500 euros à quelque 700.000 fonctionnaires à partir de décembre 2027 ainsi qu'un salaire mensuel moyen de 1.800 euros en 2030 dans l'ensemble des secteurs, contre environ 1.400 euros actuellement.

Une réunion du cabinet mercredi a examiné un plan budgétaire 2027-2030 prévoyant des aides, des augmentations salariales, des baisses d'impôts et d'autres mesures représentant au total 11,45 milliards d'euros. Le ratio dette/PIB devrait reculer à 110% d'ici 2030 contre 145,9% l'an dernier grâce à une croissance robuste et à des excédents primaires.

Le parti au pouvoir Nouvelle Démocratie est crédité de 30% des intentions de vote dans les récents sondages, soit près du double du score d'ELAS, le parti lancé cette année par l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, figure de la gauche radicale qui dirigeait la Grèce au plus fort de la crise de la dette en 2015.

(Rédigé par Angeliki Koutantou ; version française Etienne Breban)