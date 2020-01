Grèce : c'est une femme, pour la première fois, qui va présider le pays

Elle est la première femme dans l'histoire de la Grèce à accéder au poste de présidente de la République. Ekaterini Sakellaropoulou, une magistrate de 63 ans, a été élue mercredi à une large majorité à ce poste honorifique et doté de fonctions symboliques. Le chef de l'Etat et des forces armées a, selon la Constitution hellénique, le pouvoir de déclarer la guerre, mais uniquement sous la supervision du gouvernement.Alors que la Constitution requiert plus de 200 suffrages, elle a été élue dès le premier tour du scrutin, par 261 voix sur 300, pour un mandat de cinq ans renouvelable. Elle prêtera serment le 13 mars, jour de la fin du mandat de son prédécesseur, le conservateur Prokopis Pavlopoulos.Sa candidature avait été proposée par le Premier ministre conservateur Kyriakos Mitsotakis, le 15 janvier, lors d'une allocution télévisée solennelle. La présentant comme la candidate de « l'unité » et du « progrès », le chef du gouvernement l'a choisie à ce poste car elle transcende les divisions partisanes traditionnelles.Soutenue par les conservateurs et la gaucheDe fait, l'actuelle présidente du conseil d'Etat a été élue par les députés du parti conservateur au pouvoir Nouvelle Démocratie, du parti de gauche Syriza de l'ancien Premier ministre Alexis Tsipras, et du mouvement de centre gauche Kinal. Elle fait aussi consensus dans une société encore très patriarcale, qui reste en queue du peloton européen en matière de parité.Le Premier ministre avait été critiqué dès sa prise de fonctions pour n'avoir nommé que deux femmes dans son gouvernement. « Le moment est venu pour la Grèce de s'ouvrir sur l'avenir », a-t-il plaidé cette fois. « Ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, la société grecque est encore marquée par la discrimination contre les femmes », a-t-il reconnu, mais « cela change désormais, en commençant par le sommet ».Dans un pays où une femme sur cinq est au ...