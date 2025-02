Grèce: 6.000 personnes ont quitté l'île de Santorin, les séismes continuent

File d'attente pour acheter des tickets de ferry pour quitter l'île Santorin à la suite de séismes, le 4 février 2025 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

Près de 6.000 personnes, inquiètes, ont quitté Santorin en 48 heures en raison des séismes à répétition qui continuent mardi de secouer l'île touristique grecque et sa voisine Amorgos, un phénomène qui surprend les scientifiques.

Quelque 4.640 passagers ont embarqué depuis dimanche à bord de quatre ferries au départ de cette île volcanique, mondialement connue pour ses chapelles à coupoles bleues accrochées aux falaises, selon un décompte fourni mardi à l'AFP par une garde-côte grecque.

La principale compagnie aérienne grecque Aegean Airlines a indiqué de son côté avoir acheminé 1.294 passagers lundi de Santorin vers Athènes, assurant au total neuf vols dont cinq exceptionnels.

Dans la journée de mardi, deux ferries doivent quitter Santorin pour Le Pirée, le grand port proche d'Athènes et Aegean Airlines prévoit huit vols d'"une capacité totale de plus de 1.400 sièges".

Dans un communiqué, la compagnie a précisé qu'elle pourrait avoir transporté au total entre lundi et mardi 2.500 à 2.700 personnes.

Santorin compte environ 15.500 résidents permanents et de nombreux saisonniers dans l'hôtellerie, la restauration ou le BTP.

Des files d'attente se sont formées dans le calme devant des agences de voyage et avant le départ des ferries mais aucun mouvement de panique, ont constaté des journalistes de l'AFP sur place.

- Tourisme réduit -

L'activité touristique est réduite en cette saison à Santorin qui reçoit plus de 3 millions de visiteurs chaque année.

Zoom sur l'archipel des Cyclades montrant les séismes recensés dans la zone depuis le 29 janvier 2025 ( AFP / Cléa PECULIER )

Toutefois, quelques touristes rencontrés à Fira, l'un des principaux villages de l'île, ne semblaient pas perturbés outre mesure malgré les secousses, même minimes, qui se font ressentir à intervalle régulier.

"Au Japon, comme vous savez, chaque jour nous faisons face à des tremblements de terre", relativisait auprès de l'AFP Walter Saito, 43 ans, économiste de Tokyo, "pas particulièrement inquiet".

A l'aéroport, l'Américain Roger Beauchamp, originaire de l'Arizona, a lui aussi ressenti toute la journée "de petites secousses légères". "Nous venons d'un endroit où (...) il y a eu de grands séismes par le passé", ajoute-t-il.

Mardi vers 02h45 locales (04h45 GMT), un nouveau séisme de magnitude 4,9 a été enregistré en mer Egée, à quelque 31 km de Santorin, selon l'Institut géodynamique de l'Observatoire d'Athènes.

Un ferry transportant des passagers quitte l'île grecque de Santorin, le 3 février 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )

Peu après 6H00 GMT, une secousse de 4,7 s'est répétée dans la même zone, à environ 19 km au sud-ouest d'Amorgos, une autre île touristique de l'archipel des Cyclades, où vivent moins de 2.000 habitants permanents.

D'autres séismes de plus faible intensité ont été enregistrés et des scientifiques grecs préviennent que cette activité sismique, qui s'est intensifiée depuis samedi, pourrait durer des semaines.

- "Sans précédent" -

"Le scénario de tremblements de terre de magnitude 6 et plus reste peu probable", a insisté le président de l'Organisation pour la planification et la protection antisismique (OASP), Efthymios Lekkas sur la chaîne de télévision privée Mega.

"Les habitants de Santorin doivent se sentir en sécurité. Il ne faut pas céder à la panique", a-t-il ajouté, après que le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a appelé les habitants au calme.

Un touriste dans une rue déserte de Fira, sur l'île grecque de Santorin, le 4 février 2025 ( AFP / Aris MESSINIS )

Selon lui, "un tremblement de terre d'environ 5,5 n'aurait aucune conséquence sur l'île".

Pour le professeur de sismologie Kostas Papazachos, ces séismes à répétition constituent un "phénomène sans précédent pour les données de la région grecque".

"Nous n'avons pas de tremblement de terre principal, nous avons une séquence de nombreux tremblements de terre", a-t-il observé sur la chaîne de télévision privée ANT1.

"Nous n'avons jamais connu cela auparavant", a renchéri Athanassios Ganas, directeur de recherche à l'Observatoire d'Athènes, en calculant: "Nous avons maintenant plus de 41 tremblements de terre supérieurs à 4 dans une période de 72 heures".

Les secousses actuelles ne sont pas le résultat d'une activité volcanique mais d'une activité tectonique, ont par ailleurs martelé les autorités qui ont ordonné la fermeture par précaution de tous les établissements scolaires de Santorin, d'Amorgos et des îles voisines jusqu'à vendredi.

Le paysage spectaculaire de Santorin a été créé par une éruption volcanique vers 1.600 ans avant notre ère.