Grèce: 22 migrants morts, craintes d'une "crise migratoire" en Crète

Des garde-côtes transportent des sacs contenant des corps de migrants depuis un navire à Agia Galini, près de Réthymnon, le 9 novembre 2026 en Crète ( AFP / Costas METAXAKIS )

Vingt-deux migrants sont morts au large et sur l'île grecque de Crète ces deux derniers jours, ont annoncé à l'AFP lundi les garde-côtes grecs, alors qu'Athènes a affirmé se préparer à une "crise" migratoire sur cette île.

Lundi, 12 corps ont d'abord été découverts dans une embarcation au large de la côte sud de la Crète, porte d'entrée dans l'Union européenne de nombreuses personnes parties de Libye en quête d'asile.

Un treizième corps a été ultérieurement découvert lundi.

Dix-huit autres passagers, embarqués sur le même bateau, ont par ailleurs pu être secourus, a indiqué le bureau de presse des garde-côtes.

Mais l'une de ces 18 personnes "est ensuite morte à l'hôpital", a précisé lundi après-midi à l'AFP le bureau de presse des garde-côtes, portant le bilan à 14 morts.

Des autopsies doivent être effectuées pour déterminer les causes des décès de ces personnes, qui "semblent avoir été en mer pendant plusieurs jours", selon la même source.

Auparavant, lors d'une opération de sauvetage rendue difficile par les mauvaises conditions météorologiques, huit autres personnes avaient déjà été retrouvées mortes dans la même zone au sud de la Crète, avaient indiqué les garde-côtes dimanche.

Vingt-huit personnes, de nationalité soudanaise, ont été secourues durant cette opération, d'après les autorités portuaires.

Mais l'opération de remorquage de l'embarcation s'est "révélé absolument impossible et extrêmement dangereuse en raison (...) des vents violents", selon la même source.

Dans la nuit de dimanche à lundi, "un navire de sauvetage des garde-côtes a retrouvé l’embarcation à 10 milles nautiques" (18,5 km) au sud de la Crète, ont précisé les garde-côtes, selon qui "sept corps se trouvaient encore à son bord".

Traversées périlleuses

Selon les survivants cités par les autorités grecques, ces personnes avaient quitté la Libye le 3 ou 4 novembre.

Deux Soudanais âgés de 28 et 16 ans ont été arrêtés après avoir été désignés par les autres migrants comme étant les passeurs présumés, selon la même source.

Des garde-côtes transportent des sacs contenant des corps de migrants depuis un navire à Agia Galini, près de Réthymnon, le 9 novembre 2026 en Crète Twenty migrants have been found dead off the Greek island of Crete over the past two days, the Greek coast guard told AFP on November 9, 2026, as Athens said it was preparing for a migration "crisis" on the island. ( AFP / Costas METAXAKIS )

Au total, 105 personnes ont été secourues lundi par les garde-côtes et un navire de l'agence européenne de surveillance aux frontières Frontex dans trois opérations différentes, selon les autorités portuaires.

Les accidents et naufrages se multiplient au large de la Crète, provoqués par des traversées périlleuses avec souvent des vents violents et une mer démontée.

L'Organisation internationale des Migrations (OIM) a fait part de son inquiétude face à "l’augmentation des arrivées le long de la route entre l’est de la Libye et la Crète cette année" et pointé les "failles dans les capacités de recherche et de sauvetage".

Le ministre grec des Migrations Thanos Plevris, un ancien responsable d'extrême droite aujourd'hui membre du parti conservateur au pouvoir, a affirmé vendredi que la Grèce se préparait "à une crise en Crète".

"Les flux migratoires ont augmenté depuis juillet (...) mais les premiers jours de novembre, la hausse est encore plus forte", a-t-il décrit, "avec environ 1.700 arrivées" sur les trois premiers jours du mois.

"En octobre, nous avons (déjà) atteint un pic avec 5.000 arrivées", a-t-il dit sur la chaîne ANT1.

Il a mis en cause les autorités libyennes, dont il a déploré une "absence totale de coopération" depuis début novembre pour arrêter les embarcations de migrants partant de leurs rives.

Mercredi dernier, la police portuaire grecque avait tenté de retrouver 59 migrants portés disparus après un naufrage au large de cette même île de Crète, selon les déclarations d'un survivant.

Ce dernier, un Bangladais de 23 ans, avait été secouru mercredi sur l'îlot inhabité de Chrissi, à 15 km au sud de la côte sud-est de la Crète.

Il a expliqué aux gardes-côtes que l’embarcation à bord de laquelle il se trouvait avec 59 autres personnes avait fait naufrage, précipitant tous ses occupants à la mer.

Les recherches n'ont donné aucun résultat, selon les garde-côtes.

Face à cette pression sur la Crète, qui ne dispose pas de camps, le gouvernement grec a annoncé vouloir ouvrir une nouvelle structure d'hébergement temporaire près d'Héraklion, principale ville de l'île.