Grealish, la sortie de route qui tombe mal

Dimanche, au petit matin après une soirée visiblement agitée, Jack Grealish a pris les commandes de son imposant Range Rover. Quelques mètres plus loin, il a embouti deux voitures, puis quitté précipitamment le lieu de l'accident avant même l'arrivée de la police. S'il s'est excusé par la suite, l'incident est intervenu au lendemain d'une vidéo publiée par le joueur, dans laquelle il implorait les Britanniques de rester chez eux pour respecter les mesures de confinement. Forcément, ça fait tache.

Stay Home. Protect the NHS. Save Lives.#StayHomeSaveLives @NHSuk pic.twitter.com/AIN4AzwNcR -- Jack Grealish (@JackGrealish) March 28, 2020

L'accident qui dérange

(service de santé national anglais)." Ces mots sont signés Jack Grealish, samedi après-midi. Comme beaucoup de personnalités, le joueur d'Aston Villa alerte alors la population sur les risques élevés de transmission du coronavirus.Problème : le milieu offensif de 24 ans, dont les performances sportives sont de plus en plus remarquées, au point de faire de lui la cible prioritaire de Manchester United lors du prochain mercato, n'applique pas lui-même la consigne. Quelques heures plus tard, il est en effet photographié au bord d'une route du quartier de Dickens Heath - en banlieue de Birmingham -, sur les lieux d'un accident de voiture, vêtu d'un sweat à capuche, d'un short et de deux chaussons dépareillés. Dans un état "" selon les témoins présents sur place, Grealish sort en réalité d'une folle soirée chez son ex-partenaire Ross McCormack, en compagnie entre autres de l'ancien international nord-irlandais Tony Capaldi, qui s'est terminée sur les coups de 8h du matin.