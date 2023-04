Grealish, l’indispensable prise Jack

Taxé d'énorme flop il y a quelques mois, Jack Grealish a mis tout le monde dans sa poche depuis son retour de la Coupe du monde. Décisif contre Chelsea, Manchester United, Arsenal ou encore Liverpool, le Midlander affole les compteurs, en plus d'avoir une immense influence sur le jeu de City. Encore une fois, Pep Guardiola avait vu juste...

Géographiquement, passer de Birmingham à Manchester n’a rien de bien dépaysant. Footballistiquement en revanche, c’est une autre histoire. Jack Grealish a pu s’en rendre compte. « Dans ma tête, je rejoignais l’équipe qui domine le championnat, j’allais marquer beaucoup de buts et donner beaucoup de passes décisives , confiait-il à Sky Sports en janvier, admettant ses difficultés à switcher. Beaucoup d’équipes ont tendance à se regrouper contre nous et ce n’était pas le cas à Villa. Je n’avais pas réalisé à quel point il est difficile de s’adapter à une équipe et un manager différents. » Moins de liberté, et une nouvelle approche à intégrer. Avec le temps, Grealish a toutefois fini par trouver sa place dans le puzzle guardiolesque , en récupérant la justesse et l’imprévisibilité qui ont fait sa force.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com