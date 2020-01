So Foot • 10/01/2020 à 22:30

Grbi? stoppe Troyes, Auxerre gagne enfin

Tombeur de Troyes, Clermont fait la belle opération de la soirée grâce à un triplé du monstrueux Adrian Grbi? (3-2). De son côté, Ajaccio se défait de Grenoble (3-1) et Le Havre s'impose à Niort pour permettre à un groupe de sept clubs de se détacher en haut de tableau. Dans le bas de classement, Chambly met Orléans un peu plus dans la panade (1-0) et Auxerre remporte son premier succès en Ligue 2 depuis presque trois mois face au Mans (1-0).

Clermont 3-2 Troyes

Avec quatre succès consécutif en championnat, l'ES Troyes Aube-Champagne vient au stade Gabriel-Montpied afin de poursuivre sa marche en avant dans l'objectif de s'installer provisoirement à la première place du classement. Une mission parfaitement démarrée à l'image du coup franc de Florent Tardieu repoussée par Maxime Dupé mais renvoyé sur la tête de Oualid El-Hajjam pour ouvrir le score. Oui, mais Clermont n'a pas dit son dernier mot. D'un coup franc dévié, Adrian Grbi? permet à son équipe d'égaliser. Puis dix minutes plus tard, rebelote avec un nouveau coup-franc de l'Autrichien qui s'engouffre dans le soupirail laissé libre par Gauthier Gallon. En état de grâce, Grbi? s'offre même un triplé en fin de match pour boucler l'affaire, et ce malgré la réduction de l'écart par Ihsan Sacko. Souverains à domicile, les Auvergnats empêchent Troyes de s'installer en leader provisoire et récupère la cinquième place., comme le nombre de pions plantés par Grbi? en dix-huit match cette saison. Très costaud.