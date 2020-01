Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Gravelines-Dunkerque renoue avec la victoire, Le Mans s'accroche aux Playoffs Reuters • 17/01/2020 à 22:23









Gravelines-Dunkerque renoue avec la victoire, Le Mans s'accroche aux Playoffs par Matthieu Cointe (iDalgo) Gravelines-Dunkerque n'avait plus gagné depuis le 9 novembre dernier en Jeep Elite et restait sur une série de neuf défaites consécutives. Ce soir, les Maritimes se sont imposés assez largement face à Roanne (90-61). Solides en défense, les Gravelino-Dunkerquois grimpent à la 15e place et ne sont plus relégables. Leurs adversaires du jour entrent quant à eux dans la zone rouge. Néanmoins, tout reste encore possible sur cette deuxième partie de saison, tant les équipes de la seconde moitié du classement se tiennent dans un mouchoir de poche. Le Mans peut revenir de Champagne-Ardenne avec le sourire. Le MSB s'est défait de Châlons-Reims sur le score de 87 à 78 et peut célébrer le retour de son meneur Brandon Taylor, indisponible depuis trois matchs. Les Manceaux tiennent un bilan positif et s'accrochent à la 7e place, tandis que les hommes de Cedric Heitz enchaînent une troisième défaite de rang et sont 12e, pas à l'abri de la zone de relégation.

