Granit Xhaka risque jusqu'à cinq ans de prison

Expert en Photoshop. Le capitaine de la sélection suisse Granit Xhaka sera jugé début octobre pour avoir fourni de faux certificats Covid sans avoir eu recours au vaccin. L’ancien milieu de terrain d’Arsenal risque jusqu’à 5 ans de prison dans le cadre de cette enquête menée par le parquet de Lucerne, selon les informations du média helvétique Blick .

Cette affaire pourrait connaître son dénouement pendant cette trêve internationale durant laquelle la Nati défiera la Macédoine du Nord, l’Ecosse ou encore la Slovénie. …

MB pour SOFOOT.com