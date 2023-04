Granit Xhaka, de paria à pierre angulaire d’Arsenal

Après plusieurs années de galère, Granit Xhaka est enfin devenu cette saison le milieu de terrain fiable et indispensable qu’espérait Arsenal lors de son arrivée, en 2016. Un avènement quasi inespéré.

« Mes sacs étaient faits. Les passeports étaient sortis. J’en avais fini avec Arsenal. Il y avait un contrat sur la table d’un autre club, et tout ce que j’avais à faire était de signer. J’avais parlé avec ma femme, Leonita, et nous avions décidé de partir. » Ce discours remonte à tout juste un an. Engagé dans un sprint final pour la Ligue des champions, que les Gunners manqueront de peu, Granit Xhaka décidait de se livrer à cœur ouvert dans The Players’ Tribune , un média qui propose aux sportifs un espace pour s’ouvrir au public. Un jeu auquel se prête à fond l’international suisse (113 sélections, 13 buts). Il évoque alors d’emblée son faux départ d’Arsenal en décembre 2019, quelques semaines après le déferlement de haine qu’il a subi pour avoir jeté son maillot au sol à la suite d’un changement et des sifflets de l’Emirates Stadium. Qui aurait pu croire, trois ans et demi plus tard, que Xhaka serait toujours à Arsenal et unanimement adulé ?

Moteur 100% fiable

Ce revirement de situation, Xhaka le doit déjà à un impact beaucoup plus important sur le terrain. Sur les 32 journées de championnat écoulées depuis le début la saison, il en a disputé 31, dont 30 en tant que titulaire et 22 dans leur intégralité. Son seul match loupé ? C’était il y a cinq jours, pour une réception de Southampton pas vraiment glorieuse (3-3). Malade, le Suisse a été annoncé forfait de dernière minute et a laissé un trou béant au milieu de terrain où son remplaçant, Fábio Vieira, a réalisé une piètre prestation à côté de Thomas Partey, dans un rôle qui ne sied certes guère au Portugais. Surtout, Xhaka devrait, d’ici la fin de saison, atteindre son deuxième plus haut total de matchs joués après la saison 2017-2018 (38 matchs joués).…

Par Fabien Gelinat pour SOFOOT.com