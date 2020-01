Grandin : "La JS Saint-Pierroise est une équipe à fort potentiel"

Redescendu de l'adrénaline causée par son match à Niort, Elliot Grandin a profité de sa fin de soirée parisienne pour débriefer le succès de la JS Saint-Pierroise en 32ème de finale de la coupe de France. L'occasion de prendre des nouvelles de l'ancien Marseillais, en fin de contrat avec son club et détenteur d'une dérogation de la FFF pour participer à l'historique épopée des Cigognes.

Depuis la fin d'après-midi, j'ai pris un train de Niort jusqu'à Paris pour passer la soirée depuis la capitale. Avant, j'ai pu faire la fête au stade avec les supporters car ils étaient venus en nombre. Les Réunionnais sont très festifs, ils aiment profiter de la vie et tout le monde se connaît, c'est une ambiance très familiale. À la fin du match, nos supporters jouaient du tambour, chantaient et dansaient comme ils le font à la Réunion. Dans le vestiaire, c'était aussi très chaleureux. Mais je ne me fais pas de souci pour mes gars qui sont restés à l'hôtel de Niort, ils vont trouver une adresse pour s'amuser et boire un petit verre pour décompresser... Là-dessus, j'ai une entière confiance en eux () !Je suis arrivé il y a un peu moins d'un an dans ce club car la saison est inversée là-bas : la reprise est à la fin janvier, le championnat commence en mars et nous finissons fin décembre. J'avais envie de découvrir quelque chose. Au départ, j'étais basé à Cannes et je me suis mis à signer dans un club de la région mais l'expérience n'était pas très plaisante. C'est à partir de là que j'ai souhaité changer. J'avais des offres pour retourner à Chypre, mais c'était compliqué. De son côté, la JS Saint-Pierroise m'avait approché et je trouvais le challenge intéressant. J'ai tout de suite trouvé les Réunionnais très accueillants et gentils, je me suis intégré rapidement avec ma femme et j'ai vu naître ma fille là-bas. C'est une vie différente de la métropole, c'est tranquille, famille, soleil ! Au niveau de la culture, c'est cosmopolite : je ne vois aucun souci lié au racisme ou à la religion, tout le monde vit bien ensemble. Sur l'aspect sportif, j'ai vraiment été surpris par l'équipe et les infrastructures. En ce moment, les gens sont en train de découvrir notre niveau grâce au parcours du club, Lire la suite de l'article sur SoFoot.com