Grandes surfaces : une charte solidaire pour promouvoir les produits locaux

Le ministre de l'Agriculture Julien Denormandie a annoncé lundi matin sur Europe 1 qu'une charte pour promouvoir les produits "frais et locaux" avait été signée par "toutes les grandes enseignes". Elle devait être adoptée dans la journée et déployée "dès le début d'année".

(Photo d'illustration) ( AFP / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT )

Constatant que les Français se sont montrés "solidaires" en achetant plus de produits frais et locaux lors du premier confinement, le ministre de l'Agriculture veut péréniser cette tendance. Julien Denormandie a ainsi annoncé lundi 9 novembre sur Europe 1 l'adoption d'une charte par les grandes surfaces "pour faire vivre nos produits frais et locaux dans tous nos supermarchés" . Signée par "toutes les grandes enseignes", elle doit être adoptée dans la journée et être déployée "dès le début d'année".

"Nous allons mettre en place un visuel très clair qui s'appellera 'A vos goûts, à vos territoires' qui permettra aux consommateurs de repérer rapidement les produits frais", a détaillé le ministre. Une "bannière commune" dont l'impression commence "dès maintenant" afin d'être déployée au plus vite dans les supermarchés. L'engagement des grandes surfaces est une marque de "solidarité", assure-t-il, ajoutant que celui-ci ne sera "pas coercitif".

Le ministre plaide également pour que les produits frais et locaux soient plus utilisés dans la restauration collective . "Il faut les mettre à fond dans nos cantines", a-t-il insisté, assurant que dans le plan de relance, 50 millions d'euros étaient prévus pour "renforcer les cantines dans la promotion des produits frais".