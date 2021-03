Grandes entreprises : très peu de patronnes, malgré des conseils d'administration plus féminisés

La place des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance des grandes entreprises françaises s'est accrue à marche forcée ces dernières années, sous l'effet d'une loi de 2011, mais elles n'arrivent encore que très rarement à prendre les rênes de leur groupe.

Catherine MacGregor a été promue directrice générale d'Engie au début de l'année 2021 ( AFP / JOEL SAGET )

Une seule femme à la tête d'une entreprise du CAC 40

Parmi les 40 plus grandes entreprises françaises cotées à la Bourse de Paris, seulement l'une d'entre elles compte actuellement une femme à sa tête, en l'occurrence le groupe d'énergie Engie.

Ce dernier a promu au poste de directrice générale Catherine MacGregor en début d'année. Elle remplaçait une autre femme, Isabelle Kocher, après un intérim assuré par Claire Waysand.

D'autres entreprises importantes, mais non cotées, sont elles aussi dirigées par une femme, à l'image de la RATP avec Catherine Guillouard, qui a succédé à Elisabeth Borne lorsque celle-ci est devenue ministre.

Des quotas imposés en 2011

La présence des femmes dans les conseils d'administration et de surveillance est encadrée en France depuis la loi Copé-Zimmermann de 2011, qui impose un quota de 40%.

Cette proportion s'élevait en 2019 à 45% en moyenne, selon une étude commandée chaque année par le gouvernement et publiée en juillet dernier, portant sur les 120 plus grands groupes français cotés.

A titre de comparaison, la part des femmes dans ces instances s'établissait en moyenne à 26,2% en 2013.

A l'échelle européenne, des chiffres publiés il y a un an par l'office des statistiques Eurostat montraient que 28% des membres de conseils d'administration des sociétés cotées en Bourse au sein de l'UE étaient des femmes en 2019.

La France était alors le pays se rapprochant le plus de la parité dans ce domaine, tandis que l'Estonie et Chypre (9%) étaient en queue de classement.

Quelles pistes d'amélioration?

L'attention se porte désormais en France sur les comités exécutifs et de direction, où la part des femmes reste encore faible. Ainsi, selon le cabinet d'études Ethics and Boards, on dénombre en moyenne 33,6% de femmes dans ces deux organes, au sein des dix entreprises du SBF 120 (l'indice parisien regroupant les 120 plus grandes sociétés cotées) actuellement dirigées par une femme. Dans les autres groupes, cette part tombe à 21,6%. D'où l'idée, promue en début d'année par le Haut conseil à l'égalité hommes-femmes (HCE), d'étendre la loi Copé-Zimmermann à ces deux comités. Pour le HCE, il s'agirait d'y imposer 20% de femmes dans trois ans, 40% dans six ans.

Lundi, c'est le centre de réflexion Terra Nova qui a appuyé la démarche: "Sans la contrainte de la loi, la composition des comités exécutifs évolue (...) beaucoup trop lentement et ne permettrait d'atteindre une juste représentation des femmes, au rythme de progression actuel, qu'en... 2090."

Les députés LREM ont déposé une proposition de loi visant à "accélérer l'égalité économique et professionnelle", en utilisant éventuellement des quotas de femmes aux plus hauts postes dans les entreprises. Ils espèrent qu'elle soit adoptée avant la fin de l'année. "Il faut des quotas pour renverser la table" car "on ne peut pas se contenter d'avoir 20% de femmes dans les postes de cadres dirigeants", a martelé dimanche Elisabeth Moreno, tout en indiquant ne pas vouloir s'"immiscer" dans le travail parlementaire en cours.

De son côté, le président de l'organisation patronale Medef, Geoffroy Roux de Bézieux, a déploré lundi le manque de présence féminine dans ces instances dirigeantes, sans toutefois réclamer l'élargissement de la loi de 2011. Et de rappeler que les administrateurs sont nommés pour trois ans et peuvent être éventuellement reconduits, tandis qu'aucune rotation automatique n'a lieu au sein des comités de direction. "Il faut que les gens démissionnent ou, pour dire les choses en français, qu'ils soient licenciés. Si on licence des hommes pour faire de la place aux femmes, il y a un problème de discrimination, il y a un problème de légalité", a-t-il prévenu.