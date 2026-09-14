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Grande révolution pour l’équipe d’Autriche
information fournie par So Foot 14/09/2026 à 21:37
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Grande révolution pour l’équipe d’Autriche

Grande révolution pour l’équipe d’Autriche

La Wunderteam de Ralf Rangnick n’aura pas fait rêver au dernier mondial. Une qualification ric-rac pour les seizièmes de finale avant de se faire exploser par l’Espagne (0-3). Conscient de devoir passer une vitesse supérieure, le pionnier du gegenpressing souhaite lancer une nouvelle génération. Les premiers tests démarrent dès la trêve internationale de septembre, avec des matchs de Ligue des nations contre Israël, l’Irlande et le Kosovo.

Jetés Alaba-ssine

Au moment d’annoncer les vingt-six convoqués, une petite onde de choc s’est faite sentir du côté de Vienne. Pour cause, ni Marko Arnautovic, ni David Alaba, ni Marcel Sabitzer n’ont été appelés pour ce rassemblement. Ce qui peut s’expliquer par la retraite internationale du premier, le chômage du deuxième et la pause annoncée par le dernier. Même Florian Grillitsch, ayant récemment rejoint Frosinone, ne fait pas partie du voyage.…

MP pour SOFOOT.com

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