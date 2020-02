Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande première pour Viktoria Rebensburg Reuters • 08/02/2020 à 13:31









Grande première pour Viktoria Rebensburg par Hugo Chalmin (iDalgo) C'est une superbe performance qu'a livré Viktoria Rebensburg samedi à Garmisch-Partenkirschen. Devant son public, l'Allemande a remporté la descente, la première de sa carrière. La skieuse de 30 ans s'est adjugée la victoire en devançant de 61 centièmes, sans la moindre contestation, l'Italienne Federica Brignone. Après le super-G de Lake Louise, Rebensurg, championne olympique du géant, signe son deuxième succès de l'hiver. À noter l'absence, sur cette course, de Mikaela Shiffrin. L'Américaine, 1ère du classement général de le Coupe du monde de ski alpin, n'a pas participé à la descente en raison du décès de son père la semaine dernière. Du côté tricolore, Romane Miradoli termine à la 29ème position (+03''50), juste derrière Tiffany Gauthier (+03''42). Belle prestation de la 71ème du classement.

