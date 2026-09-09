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Grande première pour Ousmane Dembélé
information fournie par So Foot•09/09/2026 à 22:13
Puissance cinq. Avec son doublé inscrit en première période face au Slovan Bratislava,
Ousmane Dembélé a marqué lors de cinq matchs consécutifs en Ligue des champion
s pour la première fois de sa carrière.
Ouf de soulagement. Sorti à l’heure de jeu en se tenant le mollet, Bradley Barcola n’aurait finalement été victime que de crampes . Une bonne nouvelle confirmée par Andoni Iraola à l’issue de la rencontre. Des crampes comme explication Finalement plus de peur que ...
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