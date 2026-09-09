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Grande première pour Ousmane Dembélé
information fournie par So Foot 09/09/2026 à 22:13
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Grande première pour Ousmane Dembélé

Grande première pour Ousmane Dembélé

Puissance cinq. Avec son doublé inscrit en première période face au Slovan Bratislava, Ousmane Dembélé a marqué lors de cinq matchs consécutifs en Ligue des champion s pour la première fois de sa carrière.

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LB pour SOFOOT.com

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