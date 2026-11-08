Grande manifestation en soutien aux Palestiniens à Amsterdam

Manifestation dite de la "Ligne rouge" en soutien aux Palestiniens, le 8 novembre 2026 à Amsterdam, aux Pays-Bas ( ANP / Ramon van Flymen )

Des dizaines de milliers de personnes ont afflué dimanche dans les rues d'Amsterdam pour dénoncer les violences persistantes contre les Palestiniens à Gaza, habillées de rouge et brandissant des pancartes "Stop au génocide".

Selon les organisateurs de la manifestation dite de la "ligne rouge" (Rode lijn), environ 200.000 personnes ont défilé pour réclamer des actions du gouvernement néerlandais à l'encontre d'Israël.

"Arrêtez d'envoyer des armes à Israël", a exhorté Steven Eisinger, croisé par l'AFP dans le cortège, une écharpe rouge autour du cou.

"Je suis moi-même juif, j'ai de la famille qui vit actuellement en Israël, et je tenais vraiment à dire : je soutiens la Palestine et je suis opposé au génocide", a assuré ce trentenaire américain, résidant à Amsterdam.

Un fragile cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est entré en vigueur en octobre 2025 après deux ans d'une guerre déclenchée par l'attaque meurtrière du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Manifestation dite de la "Ligne rouge" en soutien aux Palestiniens, le 8 novembre 2026 à Amsterdam, aux Pays-Bas ( ANP / Sem van der Wal )

Mais une crise humanitaire aiguë sévit toujours dans la bande de Gaza, en plus de frappes israéliennes régulières, alors que les violences de colons contre les Palestiniens en Cisjordanie ne cessent de s'intensifier.

Contrairement à d'autres pays européens tels que la France et la Belgique, les Pays-Bas n'ont pas reconnu la Palestine en tant qu'Etat.

Le Premier ministre Rob Jetten, alors candidat aux élections législatives, s'était rendu à une de ces manifestations en 2025. Lors de sa conférence de presse hebdomadaire vendredi, M. Jetten a déclaré qu'il serait désormais "inapproprié" pour lui de participer à cette mobilisation.

"C'est un lâche", a déploré Jan Willem de Leeuw, un manifestant présent dans le cortège dimanche.

Le gouvernement néerlandais a toutefois mis en place fin septembre une interdiction des produits provenant de colonies - illégales au regard du droit international - situées dans les territoires palestiniens occupés.

Manifestation dite de la "Ligne rouge" en soutien aux Palestiniens, le 8 novembre 2026 à Amsterdam, aux Pays-Bas ( ANP / Ramon van Flymen )

Après l'entrée en vigueur de cette décision, le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar a annoncé la révocation de l'accréditation des diplomates néerlandais.

En 2025, des mobilisations similaires avaient eu lieu en mai, juin et octobre à La Haye et Amsterdam, rassemblant des nombres records pour les Pays-Bas, notamment avec 250.000 participants à Amsterdam, selon les organisateurs.

Fin octobre, les Pays-Bas se sont retirés du concours Eurovision de la chanson de 2027, la chaîne de télévision publique NPO invoquant la question "sensible" de la participation d'Israël.