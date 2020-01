Grande distribution : vers la suppression d'un millier d'emplois chez Cora

Après Auchan, c'est au tour de l'enseigne Cora de se retrouver dans la tourmente. Selon la CGT, le distributeur s'apprête à annoncer, mardi, un plan social concernant 1077 emplois. Ce sera le troisième plan de ce genre en deux ans dans cette enseigne qui a supprimé 8 000 emplois depuis 2008.Ce nouveau plan fait suite à une longue négociation dont l'objectif était de modifier les postes de travail et à introduire plus de flexibilité et de polyvalence pour les salariés des secteurs de l'épicerie, du non alimentaire et des caisses. Sauf que 1077 salariés ont refusé de signer ce « pacte social » qui a été validé par la CFTC (premier syndicat chez Cora), FO et la CFDT. Ce sont eux qui pourraient être concernés par ce Plan de sauvegarde de l'emploi.En revanche, les salariés qui ont accepté ce pacte social devraient bénéficier de primes en échange de changements de définition de leur poste, de davantage de flexibilité horaire et de polyvalence.Moins 8000 emplois depuis 2009Cora qui compte quelque 16 500 salariés, a déjà vu fondre ses effectifs de 8000 emplois depuis 2009. Le groupe familial, non coté en bourse, compte 61 hypermarchés en France, alors que le segment de « l'hyper » est le plus touché par la crise dans la grande distribution.En 2018, l'enseigne a vu ses ventes reculer de 1,5 %, à 4,618 milliards d'euros HT avec un résultat net qui a chuté de près de 23 % pour s'établir à 59,6 millions d'euros.Mais la CGT met en avant les « 20 millions d'euros de CICE ou d'exonération de charges sociales par an » qui ont bénéficié à Cora depuis 5 ans et conteste que le groupe ait de « réelles difficultés financières ». « Il y a eu une baisse de chiffre d'affaires mais Cora est toujours bénéficiaire et préfère servir ses actionnaires », souligne Julien Aquilina de la CGT.Comme d'autres acteurs de la distribution, Cora qui est dirigé depuis septembre par Ludovic Holinier, doit faire face à ...