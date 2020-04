Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grande Bretagne: Le Trésor va pouvoir emprunter directement à la Banque d'Angleterre Reuters • 09/04/2020 à 12:31









GRANDE BRETAGNE: LE TRÉSOR VA POUVOIR EMPRUNTER DIRECTEMENT À LA BANQUE D'ANGLETERRE LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) a annoncé jeudi qu'elle acceptait à titre temporaire de prêter directement à l'Etat si celui-ci ne parvient pas à lever des fonds directement sur le marché de la dette, un mécanisme qu'elle avait déjà utilisée pendant la crise financière de 2008. Cette annonce permet au Trésor d'emprunter directement auprès de la BoE. En 2008, ce type d'emprunts directs avait culminé à 19,9 milliards de livres. "Cette mesure temporaire sera une source de liquidités supplémentaires à court terme pour le gouvernement en cas de nécessité pour lisser ses flux de trésorerie et favoriser un fonctionnement ordonné des marchés pendant cette période troublée par le COVID-19", ont déclaré la BoE et le ministère des Finances dans un communiqué commun. La banque centrale a précisé que tout emprunt du gouvernement via cet outil dénommé "Ways and Means" devrait être remboursé d'ici la fin de l'année. Les marchés financiers ont montré cette semaine un intérêt particulièrement important pour les émissions de titres du Trésor, supérieures à 10 milliards de livres, certaines ayant été réalisées à des taux historiquement bas. Mais le contexte était nettement plus tendu le mois, avant l'annonce par la BoE de son intention d'acheter pour 200 milliards de livres sterling (228 milliards d'euros) d'obligations, principalement des emprunts d'Etat. Le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, avait déclaré il y a quelques jours que la banque centrale n'avait pas l'intention de s'engager dans le "financement monétaire", le financement permanent des dépenses publiques. Il avait défendu les mesures d'assouplissement quantitatif de la BoE comme un moyen de maintenir l'inflation proche de l'objectif et déclaré que les mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché étaient également du ressort de la BoE. L'ETAT POURRAIT DEVOIR EMPRUNTER £285 MILLIARDS CETTE ANNÉE "L'Etat continuera de recourir aux marchés comme principale source de financement et sa réponse au COVID-19 sera entièrement financée par des emprunts supplémentaires dans le cadre des opérations classique de gestion de la dette", assure le communiqué commun de jeudi. L'agence de gestion de la dette publique britannique (DMO) devrait publier son programme d'émissions actualisé le 23 avril. Certains économistes prévoient que le déficit budgétaire dépassera cette année 10% du produit intérieur brut (PIB), ce qui serait du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Etat pourrait avoir besoin d'emprunter 285 milliards de livres cette année pour financer ses nouvelles dépenses et refinancer la dette arrivant à échéance, estiment les économistes de Citi, soit quasiment le double du montant levé l'année dernière. "La motivation probable de cette décision est vraiment de donner au gouvernement autant de flexibilité que possible et de lui donner l'argent dont il a besoin pour lutter contre les effets économiques du coronavirus", a commenté Philip Shaw, économiste chez Investec. Il a déclaré que les prêts accordés par la BoE ne seraient considérés comme un financement monétaire que si le gouvernement ne remboursait pas rapidement les emprunts comme convenu. Pour Philip Shaw, les besoins à court terme pour financer des programmes tels que le chômage partiel ou le report de certaines recettes fiscales restent difficiles à prévoir. Les programmes d'emprunts sont généralement établis trois mois à l'avance bien que le DMO ait pu accélérer le processus le mois dernier en annonçant l'émission de 45 milliards de livres d'obligations au mois d'avril, un record. (David Milliken, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

