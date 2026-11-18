Grande-Bretagne: L'inflation a accéléré à +3,6% en octobre

Le centre commercial Westfield de White City, à Londres

18 novembre (Reuters) - ‌L'inflation en Grande-Bretagne a ​accéléré comme prévu sur un an en octobre, montrent ​des données officielles publiées mercredi.

Les ​prix à la ⁠consommation ont progressé en ‌volume de 3,6% le mois dernier, en ligne ​avec ‌les attentes des ⁠économistes interrogés par Reuters et après +3,5% en septembre.

En rythme ⁠mensuel, ‌les prix ont également ⁠accéléré comme prévu ‌en octobre à +0,5% ⁠après une hausse de +0,4% un ⁠mois ‌plus tôt.

L'inflation dite de base, ​quant ‌à elle, ressort à +2,8% sur une base ​annuelle et à +0,3% sur une base ⁠mensuelle, après respectivement +2,8% et +0,2% le mois précédent et des consensus à +2,8% et +0,3%.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par ​Augustin Turpin)