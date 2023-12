"Grand Theft Auto VI": ce que révèle la bande-annonce

Les fans du monde entier se sont rués lundi sur la première bande annonce de "Grand Theft Auto VI", le jeu le plus attendu de la décennie, qui sortira en 2025.

Capture d'écran de la bande-annonce du jeu vidéo "Grand Theft Auto 6", diffusée par Rockstar Games pris le 4 décembre 2023. ( Rockstar Games / - )

Ce premier aperçu du prochain volet de la série à succès, dévoilé par Rockstar Games, fait suite à des années de spéculations sur le décor, les personnages et l'atmosphère de GTA VI.

A quoi va ressembler le jeu ?

L'action se déroule dans Vice City, la "ville du crime" avec ses néons et sa dangereuse vie nocturne, riche de détails à couper le souffle - une amélioration majeure par rapport aux graphismes de GTA V, sorti il y a 10 ans.

Il s'agit d'une version fictive de Miami, en Floride, où se passait l'opus sorti en 2002, "Grand Theft Auto: Vice City".

Sur fond de "Love is a long road" de Tom Petty & The Heartbreakers, la vidéo contient tout ce que les gens du monde entier ont appris à aimer - ou à détester - dans GTA: des course poursuites effrénées, des femmes légèrement vêtues et de nombreux clins d'oeil à la culture des réseaux sociaux.

Sam Houser, fondateur de Rockstar, a déclaré que GTA VI "poursuit nos efforts pour repousser les limites de ce qui est possible en matière d'expériences en monde ouvert hautement immersives et scénarisées".

Qui sont les protagonistes ?

Pour la première fois, l'un des protagonistes d'un jeu GTA sera une femme. Au centre de la bande-annonce se trouve Lucia, en combinaison orange de détenue, dans ce qui semble être une prison.

On la voit ensuite avec un homme - non nommé dans la bande-annonce mais désigné comme Jason par des médias, sur la base de contenus divulgués par des hackers l'année dernière.

Le duo, masqué, entre dans des magasins et s'enfuit à toute allure en voiture pour échapper à ses poursuivants. Une cavale aux allures de Bonnie and Clyde.

L'introduction du personnage de Lucia fait suite à des décennies de critiques à l'encontre de Rockstar sur la représentation des femmes dans ses jeux, en particulier leur manque d'autonomie ainsi que la violence et le dénigrement dont elles sont victimes.

Qui pourra jouer à GTA VI, et quand ?

Si les joueurs ont été enthousiasmés par ce qu'ils ont vu de GTA VI, ils ont été quelque peu frustrés par la date de sortie révélée à la fin de la bande-annonce: 2025.

Le jeu sortira sur la PlayStation 5 de Sony et les consoles Xbox Series X et Series S de Microsoft, a précisé Rockstar.

Aucune version PC n'a été mentionnée.

Comment les fans ont-ils réagi ?

La bande-annonce est devenue rapidement l'un des sujets les plus brûlants sur les réseaux sociaux. "J'en ai eu la chair de poule", a commenté @sachinbhujel909 sur YouTube. "Nous avons tous attendu une bonne partie de notre vie... RIP à ceux qui n'ont jamais pu voir ça".

En l'espace de neuf heures, la bande-annonce a été visionnée près de 50 millions de fois sur YouTube. Certains parient qu'elle pourra battre le record du nombre de vues en 24 heures, soit plus de 100 millions pour le clip de "Butter" des superstars de la K-pop, le groupe BTS.

Peu après la diffusion de la bande-annonce, GTA VI et les sujets connexes sont passés en tête des tendances mondiales sur X (anciennement Twitter), inspirant un déluge de mêmes.

Certains ont plaisanté sur le sort des auteurs des fuites et la façon dont Rockstar - une entreprise réputée pour son secret - pourrait les punir. Comme cette image partagée par @vidsthatgohard, qui montre une explosion dans une maison, avec cette légende: "NOOOOON ils ont eu le leaker de GTA". D'autres se sont moqués du temps qu'il faudra attendre pour jouer au jeu, en postant des vidéos de personnes adoptant un mode de vie plus sain pour survivre jusqu'en 2025.

La bande-annonce n'était-elle pas prévue mardi ?

Rockstar avait annoncé que la bande-annonce serait publiée mardi à 14H00 GMT, mais quelqu'un a divulgué la vidéo presque un jour plus tôt sur X. Le compte a été rapidement suspendu, mais la fuite a forcé la société à diffuser la bande-annonce plus tôt que prévu.

L'AFP a contacté Rockstar pour obtenir des détails sur cette fuite.