Grand Prix de Russie : Hamilton en pole après s'être fait peur par Pierre Sarniguet (iDalgo) Lewis Hamilton a décroché sa 96e pole position de sa carrière aujourd'hui à Sotchi. Pourtant, l'Anglais a tremblé en Q2 lorsque Vettel a crashé sa Scuderia et que le drapeau rouge a été brandi. Alors qu'il ne restait que deux minutes dans cette séance, Hamilton n'avait toujours pas effectué le moindre temps ce qui le mettait en position de se faire éliminer. Finalement, c'est à la seconde près que le leader du championnat a pu s'élancer pour un tour rapide lui permettant de passer en Q3. Dans cette dernière, il a remis les pendules à l'heure en réalisant le record du tour du circuit russe. Sur la grille de départ demain, il retrouvera à ses côtés Max Verstappen qui a réussi à aller plus vite que Bottas au cours de sa dernière tentative. Derrière, les Ferrari n'ont pas passer le stade de la Q2 et les Haas le stade de la Q1.

