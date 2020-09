Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grand Prix de Russie : Bottas impérial sur les essais libres du vendredi Reuters • 25/09/2020 à 16:05









Grand Prix de Russie : Bottas impérial sur les essais libres du vendredi par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le 1028e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 s'est ouvert aujourd'hui à Sotchi en Russie sur les rives de la Mer Noire. Valtteri Bottas a été le plus rapide lors des deux séances d'essais au volant de sa Mercedes. Lewis Hamilton, qui peut égaler le record de 91 victoires en F1 de Schumacher ce week-end, a fait preuve d'une inconstance inhabituelle. 19e au terme de la séance matinale, il s'est ensuite rassuré en terminant second lors des essais libres 2. Ces deux séances ont été marquées par de nombreux tête-à-queue, la faute à une piste de Sotchi ayant été peu utilisée cette année et sur laquelle une fine couche de poussière a du être enlevé par les monoplaces ce vendredi. Dans ce contexte, la Renault de Ricciardo a su tirer son épingle du jeu en terminant 2e et 3e. Les Red Bull sont elles un peu plus loin dans le classement (7e et 12e). Rendez-vous demain pour les essais libres 3 à 11 heures !

