Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grand Prix de France : Petrucci vainqueur, Zarco cinquième Reuters • 11/10/2020 à 16:05









Grand Prix de France : Petrucci vainqueur, Zarco cinquième par Adonis Vesin (iDalgo) Une pluie inattendue a bouleversé tous les plans des écuries. Dans des conditions détrempées, Danilo Petrucci a pris la tête des opérations dès la ligne droite de départ pour passer les vingt-six tours en tête. Le pilote Ducati devance sur le podium le rookie Alex Marquez (Honda) et Pol Espargaro (KTM). Johann Zarco (Ducati) a réalisé un départ sans risque et, de la quatorzième place, il a remonté ses adversaires pour terminer au cinquième rang, juste derrière Andrea Dovizioso. Fabio Quartararo (Yamaha) a mis une croix sur la victoire malgré sa pole position. Neuvième, il a grappillé de nouveaux points dans l'optique du titre de champion du monde. Il a surtout fini devant son principal rival, Joan Mir (Suzuki). La moto prend à présent la direction de l'Espagne pour le Grand Prix d'Aragon le week-end prochain (18 octobre).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.