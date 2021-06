Grand Prix de France : « La Formule 1, c'est une série Canal+ »

Privés de paddock l'an dernier à cause de la pandémie, les fans français de la F1 retrouvent leur Grand Prix national. Au Castellet (dans le Var), le petit monde de la Formule 1 débarque dans un pays qui recommence à se passionner pour une discipline qui avait un peu disparu des écrans radars. La preuve ? La Formule 1 réalise des records d'audience sur Canal+, dépassant systématiquement un million de téléspectateurs.

Pour ce Grand Prix à domicile, la chaîne cryptée « sort le grand barnum » et va couvrir le week-end dans son intégralité, des essais à la parade des pilotes. Avec une nouveauté : pour la première fois depuis dix-huit mois, Julien Fébreau et Jacques Villeneuve, le duo de choc aux commentaires, seront présents sur place. Le journaliste, devenu la voix de la victoire de Pierre Gasly à Monza, présente les enjeux du GP du Castellet et analyse le retour en grâce de cette discipline.

Le Point : Un Grand Prix de France, des pilotes français qui réalisent de très bonnes performances, des audiences en hausse... La France s'est-elle réconciliée avec la Formule 1 ?

Julien Fébreau : Je ne crois pas que la France était fâchée avec la F1. L'absence d'un Grand Prix national nous a manqué à nous, les passionnés. Il fallait que les planètes s'alignent pour retrouver un événement comme celui-ci. Pour les pilotes, cela

... Lire la suite sur LePoint.fr