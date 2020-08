Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grand Prix de Belgique : Red Bull et Mercedes en tête, Ferrari à la traîne Reuters • 28/08/2020 à 17:08









Grand Prix de Belgique : Red Bull et Mercedes en tête, Ferrari à la traîne par Pierre Sarniguet (iDalgo) La Formule 1 est de retour après un week-end de pause. Sur le mythique circuit de Spa-Francorchamps, ce sont les Mercedes qui ont dominé comme à leurs habitudes la séance d'essais libres 1. Lors de cette première heure trente de roulage, les Haas n'ont elles pas pu rouler à cause de problèmes mécaniques sur les deux monoplaces. Pour ses 31 ans, Valterri Bottas a lui pris le dessus sur son équipier tandis que les Ferrari étaient aux abonnées absentes (14 et 15e pour Leclerc et Vettel). La séance d'essais libres 2 a été encore plus compliquée pour l'écurie italienne. Leclerc s'est seulement classé en quinzième position à plus d'une seconde et demi des meilleurs. Vettel est lui dix-septième. Ces résultats permettront-ils aux Ferrari de passer la Q1 demain ? Rien n'en est moins sûr pour l'instant. L'information de cette deuxième séance est surtout à signaler en tête de peloton. Pour une des premières fois de la saison, les Mercedes n'ont pas réalisé le doublé. Max Verstappen s'est montré le plus rapide avec sa Red Bull en 1.43.744. Il a devancé la Renault de Daniel Ricciardo de cinq centièmes et Hamilton d'un petit dixième. Ce chamboulement dans la hiérarchie sera-t-il encore d'actualité demain lors des qualifications ? Pour l'instant rien ne permet de le confirmer mais il est certains que les Mercedes auront du travail pour rester en haut du classement.

