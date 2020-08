Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grand Prix d'Espagne : les Mercedes dominent les essais libres du jeudi Reuters • 14/08/2020 à 17:29









Grand Prix d'Espagne : les Mercedes dominent les essais libres du jeudi par Pierre Sarniguet (iDalgo) Le sixième Grand Prix de Formule 1 de la saison se déroule cette semaine à Barcelone (Espagne). Pour les deux premières séances d'essais libres du jeudi, ce sont les Mercedes qui, comme à l'accoutumée, se sont montrées les plus rapides. Derrière, Max Verstappen et sa Red Bull tentent de limiter les dégâts mais l'écart de huit dixièmes est tout de même important. La surprise de ces essais est à mettre à l'actif de l'écurie Haas qui place son pilote Romain Grosjean à la cinquième place lors de la deuxième séance après une sixième place acquise quelques heures plus tôt. Reste à savoir si l'écurie américaine pourra conserver ce rythme tout au long du week-end et notamment demain à partir de 15 heures pour les qualifications du Grand Prix.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.