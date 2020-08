Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grand Prix d'Espagne : Hamilton impérial Reuters • 15/08/2020 à 16:27









par Pierre Sarniguet (iDalgo) Au terme de la séance de qualification pour le Grand Prix d'Espagne, le leader du championnat, Lewis Hamilton, a décroché une quatrième pole position cette saison. Comme à l'accoutumée, les Mercedes occuperont les deux premières place sur la grille de départ demain à 15h10 puisque l'Anglais a devancé Bottas de quatre dixièmes de seconde. Verstappen a encore tenté de contester ce leadership mais en vain. Il partira troisième demain aux côtés de Sergio Perez auteur d'une belle performance au volant de sa Racing Point. Très en vue lors des séances d'essais libres, les Renault et les Haas ont déçu leurs supporters. Les deux écuries ont été éliminées prématurément dans ces qualifications, ne leur permettant pas de se placer dans la première moitié du peloton.

