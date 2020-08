Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grand Prix d'Espagne : Hamilton de bout en bout Reuters • 16/08/2020 à 17:19









Grand Prix d'Espagne : Hamilton de bout en bout par Pierre Sarniguet (iDalgo) Pour ce sixième rendez-vous de la saison, Lewis Hamilton n'a jamais tremblé. Parti en pole position pour la quatrième fois de l'année, l'Anglais a dominé de la tête et des épaules ce Grand Prix disputé sous la chaleur de Catalogne. Très vigilant quant à l'état de ses pneus, il a su gérer son début de course pour permettre à ses gommes de ne pas s'user trop rapidement. Derrière, Verstappen auteur d'un bon départ a réussi à conserver sa seconde place devant Valtteri Bottas. Le classement général reste donc inchangé entre les trois pilotes qui dominent le reste du peloton. Derrière, on peut noter l'abandon de Charles Leclerc à la mi-course et la belle septième place de son équipier Vettel grâce à une stratégie de course à un arrêt. Côté français, Pierre Gasly est le seul à terminer dans les points avec sa neuvième place. Prochain rendez-vous pour la F1 le 30 août sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique !

