Grand Paris: l'Assemblée vote des moyens supplémentaires, colère de députés sur la méthode

L'Assemblée a voté jeudi des moyens supplémentaires de 75 millions d'euros en 2020 et 60 millions par an à partir de 2021 pour les projets d'infrastructures de la Société du Grand Paris, malgré la "colère" de députés au sujet de cet amendement de "dernière minute".

En plein examen du projet de budget pour 2020, le gouvernement a soumis cet amendement prévoyant de prélever une fraction des recettes perçues par les départements franciliens au titre des "droits de mutation à titre onéreux" (DMTO), afin de financer le Grand Paris.

Le Grand Paris est "très important et nécessaire. (...) Il manque encore de l'argent. Un accord a été trouvé pour qu'on puisse faire participer les collectivités locales qui bénéficient des infrastructures", a assuré le ministre de l'Action et des Comptes publics Gérald Darmanin.

75 millions d'euros, c'est "une petite partie" de droits de mutation en augmentation de "plus d'un milliard d'euros" en Ile-de-France en 2018, selon ses chiffres.

La facture du Grand Paris Express, un métro de 200 kilomètres qui doit être construit d'ici 2030, a explosé ces dernières années, pour atteindre les 35 milliards d'euros.

Si les députés ont globalement reconnu les besoins de financements du Grand Paris, plusieurs d'entre eux, notamment franciliens, ont critiqué la méthode du gouvernement avec cet amendement de "dernière minute".

"C'est le crachin de Bercy. Les mesures tombent en pièces détachées, elles tombent du ciel, on doit y souscrire, c'est une méthode inacceptable", a lancé l'élu des Hauts-de-Seine Jean-Louis Bourlanges (MoDem).

Tout en soutenant la mesure qu'il préconisait dans un rapport en septembre 2018, Gilles Carrez (LR) a regretté un "saucissonnage" avec cet amendement au "dernier moment", qui donne une "impression détestable d'un puits sans fond et d'une certaine improvisation".

"Le gouvernement piétine les droits de l'Assemblée nationale", a fustigé Eric Coquerel (LFI), pendant que les socialistes proposaient de décaler cette proposition à 2021 pour prendre le temps de la concertation.

"Il n'y a pas 150 solutions. Soit on arrête le Grand Paris, on procrastine, soit on se donne les moyens de réussir", a rétorqué Gérald Darmanin, avant que les députés ne votent la mesure à 37 voix contre 22.