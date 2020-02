Grand froid : comment récupérer après l'effort ?

Alors que le mercure a chuté, de nombreux sportifs amateurs se posent la question : comment s'équiper pour poursuivre sa pratique sportive ? Coach forme et bien-être, Julie Ferrez vous livre ses précieux conseils pour faire du sport quand il fait froid.Une récupération par étapesLa récupération après le sport est aussi essentielle que l'échauffement. Pourtant, elle est trop souvent négligée. Après votre séance, il est indispensable de vous hydrater. Buvez donc beaucoup d'eau, plate et tiède de préférence, par petites gorgées, et pendant plusieurs heures après l'effort.S'il est généralement conseillé de s'étirer après l'effort, il est recommandé de ne pas le faire quand les températures sont trop basses, parce que « vous allez demander une contraction musculaire extrême dans un environnement extrême ». L'objectif est de « revenir à des températures plus classiques, de vous déshabiller et d'attendre un petit peu ». Enfin, il est bénéfique d'attendre de 30 minutes à 1 heure avant de prendre une douche.Julie Ferrez était notamment coach lors du Laponie Trophy, qui se déroulait du 23 au 27 janvier et du 30 janvier au 3 février. Dans un panorama à couper le souffle, près de 200 femmes se sont lancé un challenge sportif à proximité du cercle polaire. Running, raquette, fatbike, ski de fond : ces athlètes amatrices ont parcouru près de 40 kilomètres alors même que le mercure descendait sous les - 30 °C.