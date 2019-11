Grand-Est : deux séismes en moins de 48 heures dans le Bas-Rhin

« Mon lit a tremblé cinq secondes », racontait ce jeudi, Lana, encore effrayée, au lendemain du séisme de magnitude 2,6 enregistré dans l'agglomération strasbourgeoise. Mardi 12 novembre après-midi déjà, cette habitante de Bischeim avait ressenti le premier tremblement de terre : « Les secousses étaient bien plus fortes. » Inquiète, la jeune femme de 21 ans se demande s'il faut s'attendre à d'autres répliques.« Ces événements sont rarissimes à Strasbourg », indiquait jeudi Jérôme Van der Woerd, Chargé de Recherches au CNRS à l'Institut de physique du globe de Strasbourg. La capitale alsacienne se trouve sur la faille sismique du fossé Rhénan mais il s'agit des premiers séismes significatifs sur cette zone depuis celui de magnitude 5,4 à Saint-Dié (Vosges), en 2003.«Des phénomènes liés à une active humaine»« Le Réseau National de Surveillance Sismique de l'Université de Strasbourg (RéNaSS) a révélé que ces phénomènes étaient induits, c'est-à-dire liés à une active humaine », précise Jérôme Van der Woerd. Depuis mardi, les regards se tournent vers le puits de géothermie profonde de Vendenheim-Reichstett exploité par l'opérateur Fonroche. « Ces expérimentations peuvent faire bouger la croûte terrestre », explique le scientifique. « Impossible puisque nos activités d'injection dans le puits ont cessé le 8 novembre », répondait jeudi au téléphone le service communication du groupe Fonroche. Le leader français de la géothermie assure « travailler en étroite collaboration avec le RéNaSS et les services de l'Etat pour déterminer l'origine de ces phénomènes ».Comme le prévoit un arrêté en cas de séisme de magnitude supérieure à 2, la préfecture du Bas-Rhin a demandé jeudi à l'opérateur de « suspendre ses activités d'injection dans le puits de Vendenheim dans l'attente des résultats définitifs attendus dans les prochaines semaines ».Le Parisien, partenaire ...