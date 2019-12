Grand-Est : des sapins de Noël desséchés pour alerter sur le réchauffement climatique

À quelques jours de Noël, une quinzaine de conifères orangés côtoient le grand sapin vert sur la place de la mairie à Lutzelhouse (Bas-Rhin). Une initiative du maire, Jean-Louis Batt, pour alerter ses concitoyens : « Voir des sapins de Noël avec des épines desséchées, ça interpelle en cette période de fêtes ! » Et c'est justement l'effet recherché par le premier édile de cette commune de 2 000 habitants située à la frontière avec la Moselle.« Ces sapins viennent de notre forêt communale. A cause de la sécheresse, nos conifères sont rongés par le scolyte, un insecte dévastateur. Je voulais que les Lutzelhousois aient conscience du danger pour la biodiversité locale. » Au total, 15 % des arbres de cette forêt de la vallée de la Bruche présentent des troncs rongés à cause des galeries creusées par ces parasites. Une fois la circulation de leur sève coupée, ces épicéas et sapins sèchent sur pied. En temps normal, ces conifères parviennent à se défendre contre les scolytes en émettant de la résine, mais les températures trop élevées des deux derniers étés les en ont privés de cette substance naturelle.« Des conséquences déjà visibles chez nous »« Quand on pense au réchauffement climatique, on visualise la hausse du niveau des océans ou la fonte de la banquise mais il faut avoir à l'esprit que les conséquences sont déjà visibles chez nous. Je n'ai pas envie de voir notre forêt mourir dans les prochaines années », s'inquiète Jean-Louis Batt.Un message écologique qui fait sens pour Bénédicte Stroh, employée dans un magasin d'alimentation bio de la commune : « Planter des sapins roussis pendant cette période de fêtes, si joyeuse, ça fait prendre conscience de l'importance de la lutte contre le réchauffement climatique. » L'Office National des Forêts a prévu de planter 20 000 nouveaux résineux d'ici trois ans sur le territoire de Lutzelhouse. Des sapins aux essences de bois plus ...