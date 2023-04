Grand âge: l'Assemblée vote le principe d'une programmation financière pluriannuelle

L'Assemblée nationale unanime a voté jeudi pour l'obligation d'une loi de programmation budgétaire pluriannuelle pour le grand âge, face aux besoins criants de financements soulignés par les oppositions.

Les députés ont voté en ce sens des amendements identiques venant de la gauche, de la droite et même de 20 élus Renaissance, lors de la première lecture d'une proposition de loi du camp présidentiel sur le "bien vieillir", au champ restreint.

Le ministre des Solidarités et de l'Autonomie, Jean-Christophe Combe, s'en est remis à la "sagesse" de l'Assemblée pour ce vote, disant "partager" le "souci de mieux programmer et donner plus de visibilité à l'ensemble des moyens".

Il est ainsi prévu "avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge".

Elle devra définir "les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le +bien vieillir+ des personnes âgées à domicile et en établissement, le recrutement des professionnels" et "les moyens mis en oeuvre par l'État".

Les oppositions dénonçaient depuis le coup d'envoi des débats mardi un "manque d'ambition", en appelant de leurs voeux une vaste loi sur le grand âge et l'autonomie, comme promis dès 2018 par Emmanuel Macron.

"Si on ne met pas 10 milliards sur la table (par an, NDLR), ça n'avancera pas", a fait valoir l'insoumis François Ruffin. Pour Xavier Breton (LR), "il faut un engagement fort sur la durée".

Anthony Brosse (Renaissance) a aussi défendu l'idée d'une telle programmation pour "prendre le sujet à bras-le-corps".

"Est-ce qu'on est prêts?", a cependant souligné Cyrille Isaac-Sibille (MoDem), au vu des courts délais fixés.

Une cinquième branche de la Sécurité sociale a été créée en 2020, dédiée à la prise en charge de la perte d'autonomie. Elle dispose pour 2023 d'un budget de 37,3 milliards d'euros, et sera abondée à partir de 2024 de 0,15 point de CSG supplémentaire, ce qui équivaut à 2,4 milliards par an.

Le nombre de plus de 85 ans monte en flèche et atteindra 4,8 millions de personnes en 2050, contre 2 millions aujourd'hui.

L'Assemblée nationale poursuit jusqu'à jeudi soir l'examen de cette proposition de loi et sa palette de mesures, du signalement des cas de maltraitance à une carte professionnelle pour les aides à domicile. Les débats sur les centaines d'amendements déposés devraient se poursuivre dans les prochaines semaines, à une date non fixée.