"Grand acteur et grand réactionnaire", la presse internationale dit adieu à l'icône Alain Delon

L'acteur français Alain Delon en novembre 1973 à Paris ( AFP / - )

"Merci, génie !" De Tokyo à New York, la presse internationale rend hommage lundi à l'acteur français Alain Delon, sans cacher le caractère parfois polémique des opinions de celui qui fut "le plus bel homme de l'histoire du cinéma".

"Grand acteur et grand réactionnaire", résume le quotidien italien la Repubblica à propos d'un personnage ambivalent, salué pour ses prouesses à l'écran autant que pour son physique, mais aussi décrié pour des prises de position sur les femmes ou l'homosexualité.

La presse d'Italie -- où Alain Delon a beaucoup tourné au début de sa carrière --, à l'image d'Il Corriere della Sera, ne manque cependant pas de louer l'acteur star "beau et maudit", érigé au rang de "légende".

"Son sourire en Tancrède dans +Le Guépard+, personne ne l'a oublié", affirme Il Corriere.

"Beau et hypnotique, Alain Delon était l'une des stars les plus mystérieuses du cinéma", écrit le critique du Guardian britannique Peter Bradshaw.

La presse allemande, quant à elle, se fend d'hommages en français dans le texte: "Merci, génie!", titre le quotidien régional de Munich Merkur, "Homme fatal", propose encore la Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"L'aura du bel ange de la mort a fait de lui une légende du cinéma. Il a formé avec Romy Schneider un couple de rêve, et pas seulement à l'écran", rappelle le Süddeutsche Zeitung.

"S'il fallait résumer l'histoire du cinéma à quelques moments, que resterait-il ? Le clochard de Chaplin, la coolitude de James Dean, la robe haut relevée de Marilyn Monroe, la scène de la douche de Hitchcock et évidemment Alain Delon dans +Le Samourai+", estime Deutsche Welle.

Au Japon, où Alain Delon était également ultrapopulaire, le diffuseur NHK News rappelle que l'acteur était "idolâtré pour son charme et sa gestuelle dans ses films".

"Son image d'idole et sa personnalité à la James Dean ont fait de lui l'un des acteurs les plus acclamés de son pays", selon le Japan Times.

Outre-Atlantique, le New York Times décrit un homme "intense et intensément beau", une "star internationale" courtisée par les plus grands cinéastes de son temps. "Le plus bel homme de l'histoire du cinéma", résume le New Yorker.

Singulièrement, même en Iran, qui généralement critique la culture occidentale, son portrait fait la Une de nombreux journaux.

"Le monde a perdu son samouraï", titre le quotidien réformateur Hammihan, sous une grande photo de l'acteur.

Le journal Shargh parle d'un "acteur qui a atteint une popularité mondiale bien avant Leonardo DiCaprio et George Clooney" et qui était "le symbole du beau gentleman en Iran".

Un portrait non daté d'Alain Delon au Studio Harcourt à Paris ( AFP / STF )

Depuis un demi-siècle, Alain Delon est l'un des acteurs étrangers les plus populaires dans le pays, si bien que son nom est utilisé dans le langage courant pour désigner un jeune homme bien habillé.

Déplorant la mort d’une "légende du cinéma français", la télévision d'État a annoncé qu'elle diffusera lundi et mardi le film "Le Clan des Siciliens".

- "Dernier acte tragique" -

En Suisse, le Temps déplore la mort du "dernier grand mythe du cinéma français": "Vrai dur à gueule d'ange, l'acteur a irradié les années 1960 de son magnétisme avant de cultiver sa gloire à travers une kyrielle de moches polars".

Des fleurs et des photos d'Alain Delon déposées par des admirateurs à l'entrée de la propriété de l'acteur décédé, le 19 août 2024 à Douchy, dans le Loiret ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Le quotidien espagnol El Pais parle d'un comédien à "l'aura incomparable", "une icône du cinéma européen connue pour son talent et son pouvoir de séduction". Tout en soulignant, à l'instar d'autres médias, les polémiques qui l'ont entouré: ses commentaires machistes mais aussi son amitié déclarée avec la figure de l'extrême droite française Jean-Marie Le Pen.

De son côté, la BBC, tout en rendant hommage à un acteur qui "faisait battre le cœur des fans dans n'importe quel rôle, de celui d'un assassin à celui d'un charismatique escroc", s'appesantit sur le déchirement de la famille Delon, "dernier acte tragique" de la vie du Franco-Suisse.

Alain Delon avait fait les gros titres à l'été 2023 quand ses enfants avaient porté plainte contre sa dame de compagnie, Hiromi Rollin, parfois décrite comme sa compagne, suspectant un abus de faiblesse. Ils s'étaient ensuite livré bataille quant à la prise en charge médicale du comédien, très affaibli depuis un AVC en 2019.