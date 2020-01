Grammy Awards : et de 4 pour Angélique Kidjo !?

Avec son opus Celia, Angélique Kidjo a de nouveau frappé les esprits et les c?urs des mélomanes. Ce dimanche, la chanteuse béninoise a reçu son quatrième Grammy Awards dans la catégorie « Meilleur album de musique du monde ». La concurrence était pourtant rude, puisqu'aux côtés de la star africaine, tout juste rentrée du Forum économique de Davos, était également nommé le chanteur nigérian mondialement reconnu Burna Boy. Lors de son discours de remerciements, Angélique Kidjo, coiffée d'un pagne vert, jaune et blanc, n'a pas manqué de lui rendre hommage. « Il y a quatre ans sur cette scène, je vous avais dit qu'une nouvelle génération d'artistes venus d'Afrique allait vous prendre d'assaut. Ce temps est venu. Ceci est pour Burna Boy. Burna Boy fait partie de ces jeunes artistes africains qui changent la façon dont notre continent est perçu, et qui montre que la musique africaine est la base de toutes les musiques », a-t-elle lancé au public du Staples Center de Los Angeles, endeuillé par le décès brutal le matin même du basketteur Kobe Bryant.Un album hommageAprès notamment Sings en 2016 et Eve en 2015, la Recording Academy ? organisation regroupant les professionnels de l'industrie du disque ? a une nouvelle fois récompensé Angélique Kidjo, pour un album dédié cette fois à une femme emblématique de la musique latino-américaine : Celia Cruz. La « reine de la salsa » fait partie « de ces artistes qui m'ont appris...