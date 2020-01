Grâce aux groupes «Rentrer en sécurité à Strasbourg», on peut sortir tranquille

« Il y a environ un an, j'ai été insultée par un groupe de trois hommes dans le tramway en rentrant de soirée. Finalement, j'ai réussi à les semer alors qu'ils me couraient après », se souvient Marie-Ange Fuchs. Très marquée par cette agression, la jeune femme de 26 ans a ensuite préféré ne plus sortir, passé 20 heures, pendant de longues semaines.« J'ai lu des centaines de témoignages éloquents sur les réseaux sociaux racontant des mauvaises expériences comme la mienne à Strasbourg. Ce sont ces prises de parole qui m'ont poussé à agir », confesse la consultante en communication. En novembre dernier, Marie-Ange a donc créé une vingtaine de groupes sur Facebook nommés « Rentrer en sécurité à Strasbourg », chacun correspondant à un quartier de la capitale alsacienne.Être à plusieurs pour dissuader les agresseurs« L'idée est de regrouper des gens qui habitent dans les mêmes secteurs et les inciter à se coordonner pour rentrer en groupe chez eux », explique la jeune Strasbourgeoise. « Le fait d'être à plusieurs dissuade certains agresseurs et nous rassure » renchérit Sophie (NDLR : le prénom a été modifié). Cette Alsacienne de 26 ans est l'administratrice du groupe Facebook « Rentrer en sécurité à Strasbourg » pour le quartier du Musée d'art moderne. « Moi aussi j'ai été agressée et j'ai eu envie de m'engager dès que j'ai eu connaissance de l'initiative prise par Marie-Ange. »« Nous comptons environ 600 membres, des jeunes femmes en grande majorité, et près d'une dizaine d'administrateurs » estime Marie-Ange Fuchs. Mais comment s'assurer de la fiabilité des membres ? « Nous ne pouvons garantir le risque zéro. Toutefois, une vérification de profil et un entretien physique ou vidéo sont menés dès qu'une personne intègre un groupe pour s'assurer de ses bonnes intentions » assure la créatrice, qui espère que son action « sera étendue à d'autres villes en ...