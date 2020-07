Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Grâce à Zlatan Ibrahimovic, l'AC Milan grimpe à la cinquième place Reuters • 22/07/2020 à 00:46









Grâce à Zlatan Ibrahimovic, l'AC Milan grimpe à la cinquième place par Florian Burgaud (iDalgo) L'AC Milan a réussi la performance de s'imposer sur la pelouse du Mapei Stadium de Sassuolo, ce qu'aucune équipe n'avait réalisé depuis février dernier. C'est d'un doublé de son avant-centre vedette Zlatan Ibrahimovic (19e, 45e+2) que la lumière est venue. Pourtant, le match avait bien mal débuté avec les blessures d'Andrea Conti et d'Alessio Romagneli. Mais les Milanais ont réussi à conserver leur avance en seconde période, que le Suédois a disputé dans son intégralité. Cette victoire permet au club entraîné par Stefano Pioli, prolongé jusqu'en 2022, de grimper à la cinquième place de la Serie A avant les matches de Naples et de la Roma prévus ce mercredi en fin de journée.

